'गलत लोगों से पंगा ले लिया है', दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों पर बोली KCR की बेटी, करेंगी मानहानि का केस

KCR's daughter warns BJP Leaders: तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता ने दिल्ली शराब घोटाले के अंमले में बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी व उसके नेताओं को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की TRS और बीजेपी पार्टी के बीच दिल्ली शराब मामले को लेकर जंग छिड़ गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और विधायक के. कविता ने सोमवार को कहा कि उनपर आरोप लगाने वालों के खिलाफ वो मानहानी का केस करेंगी। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा अकि बीजेपी ने गलत लोगों से पंगा लिया है जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। दरअसल, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा और पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने केसीआर की बेटी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शराब माफिया और आप सरकार के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई है। इसके बाद टीआरएस ने पलटवार किया और इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया है।

