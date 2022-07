चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश, अब 17 साल के बाद ही युवा वोटर लिस्ट के लिए कर सकेंगे आवेदन

वोटर लिस्ट में अपना जुड़वाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। चुनाव आयोग ने विकल्प और बढ़ा दिए हैं। अब 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा वोटर लिस्ट के आवेदन कर सकेंगे। यही नहीं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर बड़ा अपडेट किया है। दअसल अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवाओं को ही पात्रता थी। लेकिन अब इस एज लिमिट को कम कर दिया गया है। यानी अब 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के CEOs, EROs, और AEROs को निर्देश दिया है।

