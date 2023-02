फिल्मों और धारावाहिकों की अश्लीलता के बहकावे में आ रहे युवा, यह चिंता का विषयः योगगुरु रामदेव

Yog Guru Ramdev on Obscenity: योग गुरु स्वामी रामदेव ने फिल्मों और धारावाहिकों में परोसी जाने वाली कंटेंट पर बड़ी हमला किया है। उन्होंने कहा कि फिल्मों और धारावाहिकों में अश्लील कंटेंट जमकर बनाए जा रहे हैं। देश के युवा इस अश्लीलता के बहकावे में आ रहे है। यह चिंता का विषय है।

Youth getting seduced by obscenity of films and serials says Yog Guru Ramdev