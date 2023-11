Delhi Crime News : सिर्फ 350 रुपये के लिए 60 बार चाकू गोदकर ले ली जान, नाबालिग की हत्या के बाद जश्न में नाचने लगा 16 वर्षीय आरोपी

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Nov 23, 2023 09:03:21 am

Youth stabbed 60 times to minor boy in north east Delhi: दिल्ली में अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। दिल्ली के वेलकम एरिया में महज 350 रुपये लूटने के लिए एक नाबालिग को बीच सड़क पर 60 बार चाकू गोदकर मार डाला गया। हत्या का आरोपी और मृतक दोनों ही नाबिलग हैं।

Minor murdered for only 350 rupees in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। वहां से आए दिन आपराधिक घटनाओं की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक युवक ने एक नाबालिग लड़के को चाकू से गोद-गोदकर मार डाला। यह घटना दिल्ली के उत्तर पश्चिमी दिल्ली के वेलकम थाने की है। घटना की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हत्यारे ने एक के बाद चाकू से 60 हमले किए। मृतक का पूरा शरीर छलनी हो गया और घटनास्थल पर मानो खून की नदी बह गई। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गया चाकू भी बरामद कर लिया है। यह घटना किसी आपसी रंजिश का नहीं है। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोपी नाबालिग को लूटना चाहता है। जब आपको यह पता चले कि लूट की रकम सिर्फ 350 रुपये है तो आपको यह लगेगा कि इंसान की जान कितनी सस्ती हो गई है।