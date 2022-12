तीन दिनों तक चट्टानों के बीच फंसा रहा शख्स, विस्फोट कर निकाला गया बाहर

रामारेड्डी मंडल के रेड्डीपेट गांव में रहने वाले एक शख्स का फोन चट्टानों के बीच जा गिरा। फोन को निकालने के चक्कर में शख्स चट्टानों के बीच जा फंसा। उसने वहां से निकलने की बहूत कोशिश की मगर वह हिल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

Youth Trapped Between Stones For three days in Telangana, Accident Happened While Taking Out Mobile Phone