Zero Shadow Day: बेंगलुरु में परछाई ने क्यों छोड़ा लोगों का साथ? जानिए क्या होता है जीरो शैडो डे

Zero Shadow Day: सब साथ छोड़ दें लेकिन आपकी परछाई आपका साथ नहीं छोडती... यह कहावत बहुत मशहूर है। लेकिन आज दोपहर बेंगलुरु में कुछ समय के लिए ऐसी खगोलीय घटना हुई कि लोगों की परछाई ने साथ छोड़ दिया। इस घटना को जीरो शैडो डे कहा जाता है।

