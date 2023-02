'जिंदगी के साथ थी अब अदाणी के साथ है', कांग्रेस बोली- LIC के पॉलिसी होल्डर्स व SBI के खाताधारकों को धोखा न दे सरकार

अदाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है। आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही LIC के गिरते शेयर प्राइज को लेकर भी निशाना साधा है।

'Zindagi ke saath thi now with adani': Congress bid- Government should not cheat policy holders of LIC and account holders of SBI