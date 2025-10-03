Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने उनके बैंडमेट और गायक को किया अरेस्ट, एक एक्ट्रेस समेत 4 लोग गिरफ्तार​

फेमस असमिया सिंगर जुबीन गर्ग का निधन (Photo: X)
Zubeen Garg death Probe: असम पुलिस ने मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंता के बाद अब दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस ने उनके बैंड के दो सदस्य संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और एक्ट्रेस गायिका अमृतप्रभा महंता को गिरफ्तार किया।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दोनों आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्हें दिन में तलाशी और पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, "हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है।" न्यूज चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई यॉट पार्टी में जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे। 52 वर्षीय जुबिन गर्ग तैराकी करने गए थे और बाद में उन्हें पानी में तैरते हुए चेहरा नीचे की ओर पाया गया।
रिपोर्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि वीडियो में देखा गया कि गोस्वामी गर्ग के बहुत पास तैर रहे थे, जबकि महंता ने पूरी घटना को अपने सेलफोन पर रिकॉर्ड किया। इससे पहले असम पुलिस ने जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता को इस मामले में गिरफ्तार किया था। असम पुलिस ने दोनों पर हत्या का आरोप लगाया है। दोनों को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार करके गुवाहाटी लाया गया।
विशेष पुलिस महानिदेशक (CID) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं और दोनों व्यक्तियों से फिलहाल जांच टीम पूछताछ कर रही है। मामले में मैं ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता। हमने एफआईआर में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी गई है। नई जांच उन दावों के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मृत्यु हुई।
बता दें अभी तक जुबीन गर्ग की मौत केस में चार लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। हाल ही जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने पति के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर शक जताया था और कहा था कि सिंगापुर में जो हादसा हुआ, उसमें उनका हाथ हो सकता है। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों पर शक है।
