Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने उनके बैंडमेट और गायक को किया अरेस्ट, एक एक्ट्रेस समेत 4 लोग गिरफ्तार​

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दोनों आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्हें दिन में तलाशी और पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, "हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है।" न्यूज चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई यॉट पार्टी में जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे। 52 वर्षीय जुबिन गर्ग तैराकी करने गए थे और बाद में उन्हें पानी में तैरते हुए चेहरा नीचे की ओर पाया गया।