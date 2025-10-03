Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने उनके बैंडमेट और गायक को किया अरेस्ट, एक एक्ट्रेस समेत 4 लोग गिरफ्तार​

असम पुलिस ने जुबीन गर्ग के दो बैंडमेट्स संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंता को गिरफ्तार किया। एसआईटी के मुताबिक ये दोनों सदस्य 19 सितम्बर को यॉट पार्टी में जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 03, 2025

Zubeen Garg

फेमस असमिया सिंगर जुबीन गर्ग का निधन (Photo: X)

Zubeen Garg death Probe: असम पुलिस ने मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंता के बाद अब दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस ने उनके बैंड के दो सदस्य संगीतकार शखरज्योति गोस्वामी और एक्ट्रेस गायिका अमृतप्रभा महंता को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने जुबीन के बैंड के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दोनों आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्हें दिन में तलाशी और पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, "हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है।" न्यूज चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई यॉट पार्टी में जुबिन गर्ग के साथ मौजूद थे। 52 वर्षीय जुबिन गर्ग तैराकी करने गए थे और बाद में उन्हें पानी में तैरते हुए चेहरा नीचे की ओर पाया गया।

ज़ुबिन की मौत के वक़्त उन्हीं के साथ थे उनके बैंडमेट

रिपोर्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि वीडियो में देखा गया कि गोस्वामी गर्ग के बहुत पास तैर रहे थे, जबकि महंता ने पूरी घटना को अपने सेलफोन पर रिकॉर्ड किया। इससे पहले असम पुलिस ने जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता को इस मामले में गिरफ्तार किया था। असम पुलिस ने दोनों पर हत्या का आरोप लगाया है। दोनों को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार करके गुवाहाटी लाया गया।

दोनों से फिलहाल जांच टीम पूछताछ कर रही है

विशेष पुलिस महानिदेशक (CID) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के अनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं और दोनों व्यक्तियों से फिलहाल जांच टीम पूछताछ कर रही है। मामले में मैं ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता। हमने एफआईआर में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी गई है। नई जांच उन दावों के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मृत्यु हुई।

अबतक चार लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

बता दें अभी तक जुबीन गर्ग की मौत केस में चार लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। हाल ही जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने पति के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर शक जताया था और कहा था कि सिंगापुर में जो हादसा हुआ, उसमें उनका हाथ हो सकता है। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों पर शक है।
`

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 11:14 am

Hindi News / National News / Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने उनके बैंडमेट और गायक को किया अरेस्ट, एक एक्ट्रेस समेत 4 लोग गिरफ्तार​

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अवैध रूप से रह रहीं 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

राष्ट्रीय

बच्चों के सामने काटीं पिता की उंगलियां, दर्जन लोगों ने इस वजह से शख्स को मार -मार कर उतारा मौत के घाट, पढ़ें पूरा मामला

Bihar crime
राष्ट्रीय

दिल्ली में 18 साल के युवक की हत्या के मामले में दो नाबालिग गिरफ्तार

Delhi Police
राष्ट्रीय

दहशरे के दिन इस वजह से एक दूसरे को लाठी-डंडे से पीटते हैं दो गुट, पारंपरिक लड़ाई में 2 लोगों की मौत और 100 घायल

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामले में अब विजय ‘पिक्चर’ से आउट? आगे आया विपक्ष, CM को लेकर दे दिया खलबली मचाने वाला बयान!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.