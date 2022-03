किसान ने दिखाई चतुराई और फसल से कमा लिए लाखों रुपए

स्प्रिकंलर से सिंचाई कर लहसुन फसल से कमाया 8.80 लाख का मुनाफा

नीमच. नीमच जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम धनेरियाकला के किसान दिनेश पिता नन्दलाल अहीर ने स्प्रिंकलर से सिंचाई कर, लहसुन के उत्पादन से, ८ लाख 80 हजार रुपए का मुनाफा कमाकर, खेती को लाभ का धन्धा बना दिया है।





Farmers are guarding the crop to protect it from fire