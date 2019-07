नीमच जेल ब्रेक: रस्सी के सहारे फरार हुए 4 कैदी, औजार बरामद; 4 प्रहरी निलंबित

नीमच. मध्यप्रदेश के नीमच जिले से चार कैदी रविवार सुबह फरार हो गए। कैदियों के फरार होने के बाद से प्रशासन में हडकंप मच गया। चारों कैदी रस्सी की मदद से दीवार फांदकर फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन कैदियों के जेल से भागने में बाहरी लोगों ने मदद की। नीमच जेल से कैदियों के भागने के बाद से पुलिस की सतर्कता और जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की प्रारंभिक जांच में 4 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया है। सर्कल जेल अधीक्षक आरआर डांगी ने विजेंद्र धाकड़, ईश्वर, संचित शर्मा और बालमुकुंद लवाना को लापरवाही बरतने पर निलंबित किया है।

Madhya Pradesh: Four prisoners have fled from a jail in Neemuch district. More details awaited pic.twitter.com/7FZwT6dwuv