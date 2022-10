जाने क्यों दिवाली पर खून के आंसू रोएगा अन्नदाता

तीन दिन में कैसे होगा सर्वे, पटवारी चाहेंगे उस किसान को मिलेगा लाभ

फसल नुकसानी का आंकलन करने का नियम ही गलत



नीमच. खरीफ फसल कटाई के दौरान तीन दिन में 4 इंच से अधिक बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। शासन ने सर्वे के आदेश दिए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि सर्वे के जो नियम तय किए हैं वे ही गलत हैं। आखिर कैसे ३ दिन में पटवारी प्रत्येक खेत पर जाकर सर्वे कर पाएंगे। ऐसे में तो पटवारी जिसे चाहेगा उस किसान को लाभ मिलेगा। जब सत्ता पक्ष ही मान चुका है कि बारिश से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं तो ऐसे में खेत खेत सर्वे करवाकर शासन क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है।





