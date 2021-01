ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेज होगी प्रतिस्पर्धा, आज सामने आएगी 2021 Renault Kiger

नई दिल्ली। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं और आज दोपहर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी Renault 2021 Kiger को वैश्विक तौर पर आधिकारिक रूप से पेश किया जाएगा। कंपनी इससे पहले कई बार 2021 Kiger का टीजर लाकर बाजार में हलचल मचा चुकी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा लाने की उम्मीद जताई जा रही है। Kiger कॉन्सेप्ट वर्जन को नवंबर 2020 में पेश किया गया था। फ्रेंच कार निर्माता की मानें तो इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक कॉन्सेप्ट वर्जन से मिलता-जुलता होगा।

Renault Kiger को निसान मैग्नाइट के लिए इस्तेमाल किए गए CMF-A + प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। अभी तक सामने आए टीजर और तस्वीरों से पता चलता है कि दोनों मॉडल काफी हद तक एक-दूसरे से मिलते-जुलते होंगे। प्लेटफॉर्म के अलावा इनमें कुछ हद तक इंजन और फीचर्स भी एक जैसे हो सकते हैं। भारत में रेनॉ-निसान के संयुक्त प्लांट में ही Kiger का निर्माण किया जाएगा। यह संयत्र तमिलनाडु के ओरगादाम में है।

Kiger के जरिये Renault की तैयारी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़्ज़ा, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV300 जैसी भारत में बिकने वाली कई सब-कम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर देने की है।

A design collaboration between France and India is worth the wait. The stunning new #RENAULTKIGER, coming soon. #theKIGERlife.

Watch the LIVE grand unveiling on Twitter. pic.twitter.com/RjxuhLlzDJ