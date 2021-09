हरियाणा में स्कूल की छत गिरने से 25 बच्चे घायल, 5 की हालत गंभीर

नई दिल्ली। हरियाणा में सोनीपत के गन्नौर में एक स्कूल में निर्माणाधीन क्लासरूम की छत गिरने (school roof collapses) से 25 छात्र घायल हो गए। इस हादसे में 3 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल छात्रों और मजदूरों को इलाज के लिए गन्नौर सामुदायिक केंद्र ले गए, यहां सभी का इलाज चल रहा है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

डॉक्टरों का कहना है कि 5 छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें खानपुर के पीजीआई रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ छात्र जिनकों ज्यादा चोट नहीं लगी थी, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच में जुट गई है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद गन्नौर एसडीएम सुरेंद्र दून भी मौके पर पहुंच गए हैं।

Haryana | Many students got injured as the under-construction roof of a classroom in a school in Ganaur, Sonipat collapsed today



"Around 25 children & 3 labourers admitted, out of them 5 children have been referred & rest of them discharged after treatment," CMO Ganaur Rajkishor pic.twitter.com/EmC7Ezaj0Z