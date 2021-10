तमिलनाडु: पटाखों की दुकान में आग लगने से 5 की मौत और कई झुलसे, सीएम स्टालिन ने की आर्थिक मदद की घोषणा

नई दिल्ली। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में एक पटाखों की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी है। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकर की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, यहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।

Five people killed in fire at a firecracker shop in Sankarapuram town of Kallakurichi district of Tamil Nadu. Firefighting operation is underway: District Collector PN Sridhar

मुख्यमंत्री ने जताया दुख

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही सीएम एम के स्टालिन ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही घायलों को एक-एक लाख रुपए की मदद देेने की बात कही है।

#UPDATE | Tamil Nadu CM MK Stalin announces an ex gratia of 5 lakhs each for the families of those who died in the cracker shop fire in Kallakurichi and Rs 1 lakh for the injured who are being treated in the emergency wards