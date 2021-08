75th Independence Day: गोवा के साओ द्वीप पर हुआ ध्वजारोहण, सीएम बोले- 'बहुत खुशी हुई'

नई दिल्ली। Independence Day 2021. आजादी की 75वीं वर्षगांठ (75th Independence Day) की पूर्व संध्या पर दक्षिणी गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप (Goa Sao Jacinto Island) पर नौसेना ने स्थानीय लोगों के साथ ध्वजारोहण किया। बता दें कि स्थानीय लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाने का विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद नौसेना ने गत दिवस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत 13-15 अगस्त के बीच देश के सभी द्वीपों पर ध्वजारोहण की पहल की है।

लोगों ने नहीं किया था ध्वजारोहण का विरोध

नौसेना के मुताबिक, एक टीम ने साओ जैसिंटो समेत गोवा नौसेना क्षेत्र के सभी द्वीपों का दौरा किया था। जिसमें पता चला कि स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद साओ जैसिंटो द्वीप में ध्वजारोहण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, साओ जैसिंटो के निवासियों ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने ध्वजारोहण का विरोध नहीं किया है। बल्कि, उन्हें डर है कि यह बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम-2020 के तहत द्वीप को अपने अधिकार में लेने की केंद्र की पहल हो सकती है।

नौसेना ने बताया लोगों का हुआ था भ्रम

बताया गया कि नौसेना के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान के अनुसार, भ्रम दूर होने के बाद साओ जैसिंटो द्वीप पर स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। बता दें कि झण्डारोहण का विरोध की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री सावंत ने नाराजगी जताई थी। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा था कि 'भारत विरोधी गतिविधियों' से सख्ती के साथ निपटा जाएगा।

Heartening to see locals of St Jacinto Island joining the Indian Navy in hoisting the Indian Flag. I am glad, better sense prevailed. #JaiHind #NationFirst pic.twitter.com/i0wR97htXJ