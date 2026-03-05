5 मार्च 2026,

गुरुवार

नई दिल्ली

Delhi News: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग, लगभग 80 झोपड़ियां जलकर खाक

Delhi fire news: दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्ती में तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें 70 से 80 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 05, 2026

80 huts gutted in fire near Rithala Metro station in Delhi

Delhi fire news: दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में बृहस्पतिवार तड़के भीषण आग लग गई। आग सुबह करीब 4:15 बजे लगी, जिसने देखते ही देखते आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया।

आग की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग की लगभग 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल विभाग के अनुसार, इस हादसे में करीब 70 से 80 झुग्गियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं।कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, एहतियात के तौर पर दमकलकर्मी और प्रशासन की टीमें मौके पर तलाशी अभियान चला रही हैं, ताकि किसी के फंसे होने की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत और सहायता की व्यवस्था शुरू करने की बात कही है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और स्थानीय लोग दहशत में नजर आए।

रंगों की जगह बहा खून! पूजा कर लौट रहे युवक के सिर में मारी गोली, इलाके में तनाव
बुलंदशहर
young man returning from worship was shot head in Bulandshahr

Delhi News

