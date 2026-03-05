Delhi News: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग, लगभग 80 झोपड़ियां जलकर खाक

Delhi fire news: दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में बृहस्पतिवार तड़के भीषण आग लग गई। आग सुबह करीब 4:15 बजे लगी, जिसने देखते ही देखते आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया।
आग की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग की लगभग 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल विभाग के अनुसार, इस हादसे में करीब 70 से 80 झुग्गियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं।कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, एहतियात के तौर पर दमकलकर्मी और प्रशासन की टीमें मौके पर तलाशी अभियान चला रही हैं, ताकि किसी के फंसे होने की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत और सहायता की व्यवस्था शुरू करने की बात कही है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और स्थानीय लोग दहशत में नजर आए।
