Delhi News: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग, लगभग 80 झोपड़ियां जलकर खाक

आग की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग की लगभग 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल विभाग के अनुसार, इस हादसे में करीब 70 से 80 झुग्गियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं।कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, एहतियात के तौर पर दमकलकर्मी और प्रशासन की टीमें मौके पर तलाशी अभियान चला रही हैं, ताकि किसी के फंसे होने की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके।