दुनिया भर में कुछ ऐसा दिखा नए साल के स्वागत का नजारा, देखें तस्वीरें...

नई दिल्ली। नए साल के स्वागत की तैयारियां दुनिया के हर देश में अलग-अलग अंदाज में की गईं। देश चाहे कोई भी हो, हर जगह पर स्वागत में हर्षोल्लास का खास स्थान रहा। इन तस्वीरों में देखें दुनिया भर के देशों में किस तरह से लोगों ने नए साल 2018 को खुशामदीद कहने की तैयारियां कीं...।

#WATCH New Zealand's Auckland welcomes New Year 2018 with spectacular fireworks pic.twitter.com/ablPAAsleT