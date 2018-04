नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर यहां के चुनावी अखाड़े पर टिकी हुई है। इतना ही नहीं सभी पार्टियां यहां अपनी स्थित मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसके लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अभिनेत्री पूजा गांधी ने जनता दल सेक्युलर पार्टी का दामन थाम लिया है। कयास लगाया जा रहा है कि पूजा गांधी की ज्वाइनिंग से यहां पार्टी की स्थित काफी मजबूत होगी।

गौरतलब है कि जनता दल सेक्यलुर पार्टी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की पार्टी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। हालांकि, यहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। लेकिन, देवगौड़ा की पार्टी भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी।

Actress Pooja Gandhi joined Janata Dal (Secular) at the party's office in Bengaluru #Karnataka pic.twitter.com/Sq9gAnUviP