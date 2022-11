अल्बनीज अगले साल भारत आएंगे, मोदी को ऑस्ट्रेलिया आने का दिया न्यौता

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अगले साल मार्च में भारत आएंगे। यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement) के लिए होगी। खुद अल्बनीस ने यह घोषणा की है। यह घोषणा जी20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) के दौरान हुई थी।

Published: November 18, 2022 10:27:44 am

ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस अगले साल दो बार भारत का दौरा करेंगे, पहले मार्च में व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए और फिर साल के अंत में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए। वहीं, अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की बैठक के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अल्बनीस ने जी—20 शिखर सम्मेलन के दौरान कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, हमने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की, जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार करेंगे। मैं मार्च में भारत का दौरा करूंगा। हम एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को भारत ले जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी और दोनों देशों के बीच संबंध और घनिष्ठ होंगे। मैंने पीएम मोदी को भी हमारे यहां आने का न्यौता दिया है।

Australian PM Anthony Albanese and PM Narendra Modi in a cheerful mood during G-20