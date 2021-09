Amazon Great Indian Festival Sale 2021 होगी 3 अक्टूबर से शुरू, आकर्षक ऑफर्स की भरमार!

नई दिल्ली। अमेज़न (Amazon) भारत में सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है। हर साल की ही तरह इस साल भी अमेज़न अपनी Great Indian Festival Sale सेल ला रहा है, जो 3 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी।। इस सेल में अमेज़न ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट दे रहा है। ग्राहकों में भी इस सेल के लिए उत्साह बना हुआ है। इस सेल में अलग-अलग केटेगरी के सभी समान पर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहक इन सभी आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं।

Amazon India ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी।

#AmazonGreatIndianFestival starts on 3rd October.

Shop online for crores of products and pay on delivery. #BoxesOfHappiness pic.twitter.com/571D7q5JjH