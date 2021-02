वाहनों में सस्ते ईंधन के लिए आ सकती है गाय के गोबर की सीएनजी

नई दिल्ली। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच भारत के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने लोगों को "सस्ती और भारत निर्मित ऊर्जा बनाने" के लिए गाय के गोबर आधारित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। आयोग ने यह सुझाव एक दस्तावेज में दिया है जिसे इसने आगामी 25 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय गाय विज्ञान परीक्षा के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है।

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने "गौ उद्यमिता" को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पहल के तहत वाहनों के लिए गाय के गोबर पर आधारित सीएनजी पंपों, बैल वीर्य बैंकों और गौ पर्यटन का प्रस्ताव रखा।

आयोग द्वारा वेबसाइट पर दिए गए विवरण के मुताबिक, "राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के कई वेबिनार में गाय उद्यमिता अवधारणा पर चर्चा हुई। दुनिया भर में कई उद्यमियों ने नई-पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन सदाबहार संभावनाओं की खोज शुरू कर दी है।"

