नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ( Amit Shah ) और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda) रविवार को यहां पार्टी कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक ( BJP High-level Meeting ) उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं। भाजपा ( BJP ) के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, शाह और नड्डा भाजपा मुख्यालय (BJP Headquarter ) में पार्टी के सदस्यता अभियान ( BJP membership drive ) तथा अन्य मुद्दों का जायजा लेंगे।

Delhi: Bharatiya Janata Party holds a high-level meeting with office bearers of all Morchas; Working President JP Nadda present at the meeting. pic.twitter.com/yIWsuN3fGp