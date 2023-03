अनन्या पांडे से जीनत अमान तक इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बिखेरा रैंप पर जलवा

Ananya Pandey and Aditya Roy Kapur walk the ramp for Manish Malhotra : ऍफ़ डी सी आई के साथ पार्टनरशिप में लक्मे फैशन वीक में अनन्या पांडे ने मनीष मल्होत्रा के ' लैक्मे अनएपोलोजेटिकली एमई एक्स डिफ्यूज' कलेक्शन में शो स्टॉपर के रूप में नजर आयीं। उनके साथ एक्टर आदित्य रॉय कपूर भी दिखाई दिए। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में अनन्य ने कहा ' मेरी ड्रेस बहुत ही कूल, ड्रामेटिक, सेक्सी, सब है।