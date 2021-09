Arpita Ghosh Resignation: TMC सांसद अर्पिता घोष ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। Arpita Ghosh Resignation. पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीएमसी नेता अर्पिता घोष (tmc mp Arpita Ghosh) ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक सदन के सभापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में संसदीय प्रधान सचिव पी.पी.के. रामाचार्युलु की ओर से पत्र भी जारी किया गया है। राज्यसभा सचिवालय ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी साझा की है।

राज्यसभा में हंगामें के बाद हुई थीं निलंबित

बता दें कि अर्पिता घोष (tmc mp Arpita Ghosh) उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में संपन्न संसद सत्र में राज्यसभा (rajya sabha) में हंगामे के दौरान निलंबित कर दिया गया था। सदन में हुए इस हंगामे के दौरान सांसद और मार्शल दोनों कथित रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद हंगामा करने वाले कई सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी।

TMC's Arpita Ghosh has resigned as Rajya Sabha MP. Her resignation has been accepted by the Chairman of the House: Rajya Sabha pic.twitter.com/iHgwa8nUSt