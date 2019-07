नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi rape case ) में दरिंदगी का शिकार हुई 6 साल की बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही बच्ची के अब तक तीन ऑपरेशन हो चुके हैं। वहीं, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) शनिवार को बच्ची का हाल जानने सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे। केजरीवाल ने डॉक्टरों से बच्ची की हालत के बारे में जानकारी ली। CM केजरीवाल ने बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है।

