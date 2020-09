ओवैसी का केंद्र पर निशाना, कहा- सरकार संसद में जानकारियां छिपाना बंद करे

नई दिल्ली।

भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे पर लोकसभा सांसद (Loksabha MP) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार (Central Government) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में किसी भी तरह की जानकारी नहीं छिपानी चाहिए।

बता दें कि संसद के मानसून सत्र में भारत-चीन के बीच सीमा विवाद मुद्दे पर लगातार बहस जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार का पक्ष रख चुके हैं। हालांकि, विपक्ष ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन कई सवाल अब भी ऐसे हैं, विपक्ष जिनके जवाब सरकार से मांग रहा है। विपक्ष के कुछ नेताओं का आरोप

है कि सरकार अभी भी खुल कर इस मुद्दे पर जानकारी नहीं दे रही है।

सांसदों के प्रति आपकी जवादेही

इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि चीन ने एक हजार वर्ग किलोमीटर अंदर तक भारतीय अधिकार वाली जमीन पर कब्जा कर रखा है। 900 वर्ग किलोमीटर देपसांग में है, मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अपने बयान में देपसांग का जिक्र नहीं किया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को कोट करते हुए लिखा, आपके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन वक्त आ गया है कि आप संसद में जानकारियां छिपाना बंद करें। आपकी सांसदों के प्रति जवाबदेही बनती है।

China has occupied 1k sq km of Indian territory, of which 900 sq km is in Depsang. Yet @rajnathsingh's Lok Sabha statement omitted any mention of Depsang. @PMOIndia it may be inconvenient for you, but it's time you stop withholding info from Parliament. You're answerable to MPs https://t.co/0EBRP8tPio