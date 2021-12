पिप्पली मूल और तुलसी का मिश्रण सेहत के लिए होता है फायदेमंद एक्सपर्ट से जानें फायदे

हमारे घरों मे कुछ जड़ी-बूटी होतें हैं जो बहुत फायदेमंद माने जाते हैं जैसे पिप्पली मूल और तुलसी । ऐसे पिप्पली मूल और तुलसी कई तरीके से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दरअसल पिप्पली में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अमीनो एसिड विटामिन एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। वहीं तुलसी की पत्तियों में विटामिन और खनिज तत्व मौजूद होते हैं। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी कैल्शियम जिंक और आयरन पाए जाते हैं। इसकी मदद से सर्दी-जुकाम और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

नई दिल्ली : पिप्पली और तुलसी का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। इसके सेवन से सिरदर्द और गले की खराश में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा गले की परेशानियों में भी पिप्पली मूल और तुलसी के मिश्रण का सेवन किया जा सकता है। आज हम आपको इसके लाभ और उपाय के बारे में विस्तार से बता रहे हैं ।

Benefits of long pepper and Basil for health