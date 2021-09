Bihar Weather Forecast Today: बिहार में मानसून हुआ कमजोर फिर भी इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Forecast Today. बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश (rain in bihar) के चलते बाढ़ (flood in bihar) से जूझ रहे बिहार को अब कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में जून के पहले हफ्ते से ही सक्रिय हुआ मानसून (monsoon in bihar) फिलहाल थोड़ा कमजोर हो गया है।