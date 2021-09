Bihar Weather Forecast Today: कमजोर हुआ मानसून अब गर्मी और उमस से बेहाल हुआ बिहार

Bihar Weather Forecast Today. कई दिनों से बारिश (rain in bihar) और बाढ़ (flood in bihar) से जूझ रहे बिहार को अब थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। पश्चिम मानसून प्रदेश में बेहद कमजोर हो गया है। 10 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की बारिश (monsoon in bihar) के आसार नहीं है। हालांकि प्रदेश के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।