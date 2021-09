Bihar Weather Forecast Today: पटना, वैशाली और बक्सर समेत इन इलाकों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी

Bihar Weather news updates Forecast Today. बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश (rain in bihar) की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि राजधानी पटना (rain in patna), सारण (rain in saran), समस्‍तीपुर, वैशाली (rain in vaishali), भोजपुर और बक्‍सर (rain in baksar) जिले में बारिश की संभावना है।