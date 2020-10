संबित पात्रा का पलटवार- अनुच्छेद 370 की वापसी के बयान से चीन में हीरो बने Farooq Abdullah

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करने के चलते नजरबंद किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ) ने करीब सवा साल बाद कहा है कि यह फैसला कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली में चीन की मदद मिल सकती है। अब्दुल्ला के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार दोपहर में संवाददाता सम्मेलन के जरिये उन्हें देश विरोधी बताते हुए कटघरे में खड़ा किया।

मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इंटरव्यू में चीन की विस्तारवादी मानसिकता को न्यायोचित ठहराते हैं। वहीं, दूसरी और एक देशद्रोही कमेंट करते हैं कि भविष्य में हमें अगर मौका मिला तो हम चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे।"

पात्रा ने कहा, "24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आप अगर जम्मू एवं कश्मीर में जाकर लोगों से पूछेंगे कि क्या वह भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे कि नहीं हम भारतीय नहीं है। उसी स्टेटमेंट में ही उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं।"

