Brazil: नए राष्ट्रपति लूला की जान को खतरा, राजधानी की पूरी पुलिस की मौजूदगी में संभालेंगे पद

New Delhi

एक व्यक्ति को बम की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद रविवार (1 जनवरी) को ब्राजील (Brazil) के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva)की ताजपोशी के लिए राजधानी ब्रासीलिया (Brasilia) का पूरा का पूरा पुलिस अमला तैनात किया जाएगा।

Brazil to boost security for Lula inauguration after bomb threat