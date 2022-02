भिखारियों पर नेशनल डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्र ने कसी कमर, कानूनों को खत्म करने पर जोर

भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने "भिखारी के अपराधीकरण" पर जोर दिया।

केंद्र सरकार ने अब बिखरियों पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए केंद्र नगर पालिकाओं द्वारा संचालित राज्य-स्तरीय सर्वेक्षणों के माध्यम से भिखारियों के आँकड़े एकत्रित करेगी। शनिवार को भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने "भिखारी के अपराधीकरण" पर जोर दिया। केंद्र सरकार मौजूदा राज्य कानूनों को खत्म करने के लिए एक केन्द्रीय कानूनों की आवश्यकता पर भी फोकस कर रही है। सरकार का उद्देश्य भिखारियों को मुख्यधारा से जोड़ना है।

Centre gearing up to create national database on beggars