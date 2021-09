पंजाब में सबसे अधिक बच्चे कोरोना से संक्रमित, स्कूल खुलते ही बढ़ने लगे केस

कोरोना महामारी (Covid-19) की तीसरी लहर की आशंका (third wave of covid) और स्कूल खुलने के बीच पंजाब (corona in punjab children) में बच्चों में संक्रमण बढ़ गया है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला कि पंजाब में 30 दिन के आंकड़ों के अनुसार 9.6 प्रतिशत की दर से बच्चों में संक्रमण की वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Covid-19) की तीसरी लहर की आशंका (third wave of covid) और स्कूल खुलने के बीच पंजाब (corona in punjab children) में बच्चों में संक्रमण बढ़ गया है। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला कि पंजाब में 30 दिन के आंकड़ों के अनुसार 9.6 प्रतिशत की दर से बच्चों में संक्रमण की वृद्धि हुई है। केंद्र द्वारा कराए गए इस सर्वे से पता चला कि पंजाब संक्रमण (covid-19 in punjab) दर में शीर्ष पर है। सर्वे में यह भी कहा गया कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने के बाद बच्चों में संक्रमण (covid-19 in children) के ज्यादा मामले देखने को मिले हैं।

केंद्र द्वारा कराए सर्वे से हुआ खुलासा

दरअसल, बच्चों को कोरोना संक्रमण (covid-19) से बचाने के लिए हाल ही में केंद्र द्वारा सर्वे कराया गया। इस सर्वे में पंजाब (punjab) में पिछले कुछ दिनों में बच्चों में संक्रमण (corona) के मामले तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है। वहीं देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में जुलाई और अगस्त में बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। बच्चों में बढ़ती संक्रमण दर को लेकर पंजाब सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं।

एक कक्षा में 20 छात्र संक्रमित

सर्वे में पता चला कि पंजाब में स्कूल खुलने (school open in punjab) के बाद से 40 से अधिक छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक लुधियाना के एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 20 से अधिक विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव (covid-19 positive) आई थी। छात्रों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्कूल को 14 दिनों तक बंद करने का फैसला किया गया है।

पंजाब सरकार का क्या है फैसला

पंजाब के स्कूलों में कोरोना (covid in punjab) के मामलों को देखते हुए स्कूलों को फिर से बंद करने की मांग भी तेजी होती दिख रही है। हालांकि पंजाब सरकार (punjab government) स्कूलों को बंद करने के लिए मना कर चुकी है। सरकार ने ऐहतियात के तौर पर स्कूलों के लिए एक विशेष गाइडलाइन जारी की थी। लेकिन अब इस सर्वे के बाद से राज्य सरकार अपने फैसले पर फिर विचार कर सकती है।

गौरतलब है कि विशेषज्ञ सितंबर के मध्य तक भारत में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of covid) की शुरुआत होने की चेतावनी दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह विशेषज्ञ त्योहारी सीजन और स्कूलों को पूरी तरह से खोले जाने को मान रहे हैं। वहीं पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं।