सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, रक्षा बंधन पर महिलाओं को दिया फ्री यात्रा का तोहफा

नई दिल्ली। पूरा देश 73वां स्वतंत्रता ( 73 Independence Day ) दिवस मना रहा है। आजादी के जश्न ( Independence Day 2019 )के उस्ताह को दोगुना करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ( CM Arvind Kejriwal ) और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। 15 अगस्तक और रक्षा बंधन ( Raksha Bandhan ) सीएम केजरीवाल ने महिलाओं की फ्री यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा की।

आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्‍त को महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्‍होंने महिलाओं को डीटीसी ( DTC ) और क्‍लस्‍टर बसों में मुफ्त सफर की घोषणा की।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: From 29th October, Delhi Transport Corporation (DTC) bus services will be free of charge for women. (File pic) pic.twitter.com/QO8aFFA98D