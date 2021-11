कांग्रेस की पीएम मोदी को सलाह, अहंकार छोड़ वापस लीजिए तीनों काले कानून

नई दिल्ली। लोकसभा की तीन और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। इन चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि अब पीएम मोदी को अहंकार छोड़कर तीनों काले कानून वापस ले लेना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लूट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने अब भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा तो जनता उन्हें अस्वीकार कर देगी।

नतीजों से समझ आया जनता का मूड

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि तीन लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को दो पर हार मिली है। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा उन अधिकतर सीटों पर हारी है जहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसके प्रमाण हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटों पर विजय हासिल की है। अब केंद्र को समझ में आ गया होगा कि जनता क्या चाहती है।

BJP has lost 2 out of 3 Lok Sabha seats.



In Assemblies, BJP has lost at most places in direct contest with INC. HP, Raj., Karnataka & Maharashtra have witnessed it.



Modi ji,

Shed arrogance!

Repeal 3 Black Laws!

Stop Petrol-Diesel-Gas Loot!



Disdain for people’s pain is harmful.