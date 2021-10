पंजाबः विकास को लेकर सवाल पूछने पर कांग्रेस विधायक ने शख्स को जड़ दिया थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में जाकर विकास के दावे और वादे करने लगे हैं। इसके एवज में नेता लोगों से उनका सहयोग वोट के रूप में मांग रहे हैं। इसी क्रम में राज्य के कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र में लोगों से विकास के वादे करने पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शख्स ने विधायक से किया सवाल

दरअसल, पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के विधायक जोगिंदर पाल पठानकोट जिले के भोआ में एक तंबू के अंदर लोगों को अगले पांच साल के लिए अपना विकास का प्लान बता रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने विधायक से बीते 5 साल में किए गए कामों को लेकर सवाल पूछा। हालांकि विधायक ने उस शख्स को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने भी उस शख्स को वहां से हटाने का प्रयास किया।

Joginder Pal, the @INCPunjab MLA from Bhoa assembly seat in Pathankot district, when asked by a young man about his performance in the last 4.5 years....this is how the MLA responded....@ndtv pic.twitter.com/p2AVSOtqjx