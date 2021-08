तीसरी लहर की आशंका और नए स्ट्रेन से कोरोना मामलों में हुआ इजाफा, 24 घंटे में 40 हजार से अधिक नए मामले

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका (third wave of covid-19) और कोरोना के नए स्ट्रेन (new strain) के बीच कोरोना (Covid-19) के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के 40 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं।