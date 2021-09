भारत में नहीं मिल रही कोरोना से राहत, 24 घंटे में सामने आए 41,965 नए मामले

भारत में कोरोना मामलों (covid-19) में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना (covid-19 in 24 hours) के 41,965 नए मामले सामने आए हैं। यह मंगलवार की तुलना में 35.6% अधिक है। इस दौरान 460 लोगों की मौत हुई।

नई दिल्ली। भारत में कोरोना मामलों (covid-19) में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना (covid-19 in 24 hours) के 41,965 नए मामले सामने आए हैं। यह मंगलवार की तुलना में 35.6% अधिक है। इस दौरान 460 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों (corona positive) की संख्या 3 करोड़ 28 लाख से अधिक हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 33,964 मरीज ठीक भी हुए हैं।

देश के कुछ राज्यों में कोरोना से थोड़ी राहत देखने को मिली है। वहीं केरल (covid-19 in kerala) और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बढ़ते मामले लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। जबकि झारखंड में बुधवार को कोविड (corona new case) के 27 नए केस सामने आए हैं। राज्य में 20 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल (corona in west bangal) में कोरोना के 679 नए केस सामने आए और 681 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत हो गई।

कोरोना महामारी की तीसरी लहर (third wave of corona) और देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने के बीच बढ़ते मामले विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्र द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक बच्चों में संक्रमण के मामले में पंजाब शीर्ष (corona in punjab) पर है। पंजाब में 30 दिन के आंकड़ों के अनुसार 9.6 प्रतिशत की दर से बच्चों में संक्रमण की वृद्धि हुई है। सर्वे में यह भी कहा गया कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने के बाद बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले देखने को मिले हैं।

यह भी पढ़ें:

इसके साथ ही कई देशों में पाए गए कोरोना के c.1.2 वैरिएंट (new Variant of corona) से लोगों में खौफ का माहौल है। हालांकि इसको लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने लोगों को परेशान न होने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल हमें सैंपल्स पर ध्यान देने के जरूरत है। अगर यह वैरिएंट ट्रेंड में दिखता है तो इसको लेकर कड़ी रणनीति बनाने की जरूरत होगी।