भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, 24 घंटे में 42 हजार से अधिक नए मामले

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर थमने (corona in india) का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में कोरोना (Covid-19 new case) के 42,766 नए कोरोना केस आए। वहीं पिछले 24 घंटे 308 कोरोना संक्रमितों (covid-19) की जान चली गई और 38,091 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में 4367 एक्टिव (covid-19 active case) केस बढ़ गए हैं।

एक्टिव केस 4 लाख के पार

इन नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों (corona positive) की संख्या 3 करोड़ 29 लाख 88 हजार हो गई है। दुख की बात यह है कि इस महामारी से अब तक देश में 4 लाख 40 हजार 533 लोगों की मौत (covid-19 death) हो चुकी है। हालांकि 3 करोड़ 21 लाख 38 हजार लोग इस महामारी को हराकर स्वस्थ्य भी हुए हैं। सरकारी आंकडों के मुताबिक फिलहाल देश में अभी 4 लाख 10 हजार 48 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

केरल में कोरोना बढ़ा रहा चिंता

विशेषज्ञ लगातार कोरोना महामारी की तीसरी लहर (third wave of covid-19) को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। वहीं केरल और महाराष्ट्र में कोरोना चिंता बढ़ा रहा है। केरल (corona in kerela) में हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को राज्य में कोरोना संक्रमण (covid-19) के 29,682 नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से 142 मरीजों की मौत हो गई। केरल में कोरोना संक्रमण के 41 लाख 81 हजार 137 मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 21,422 पर पहुंच गई हैं।

अगर देश में टीकाकरण अभियान (covid-19 vaccination) की बात करें तो भारत कोरोना टीकाकरण में हर रोज इतिहास बना रहा है। यहां रोज बड़ी संख्या में लोगों की टीकाकरण (vaccination in india) हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 4 सितंबर तक देश में 68 करोड़ 46 लाख 96 हजार कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया कि अब तक 53 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके है।