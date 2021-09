2 दिन बाद भारत में कोरोना मामले फिर 40 हजार के पार, केरल से है 70 फीसदी केस

भारत में कोरोना मामलों (covid-19) में लगातार 2 दिनों से इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में कोरोना (corona in india) के 43,263 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 70 फीसदी मामले केरल (corona in kerala) से सामने आए हैं।

नई दिल्ली। भारत में कोरोना मामलों (covid-19) में लगातार 2 दिनों से इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में कोरोना (corona in india) के 43,263 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 70 फीसदी मामले केरल (corona in kerala) से सामने आए हैं। इसके साथ ही 338 मरीजों (covid-19 death) की मौत हो गई। जबकि 40,567 मरीज ठीक भी हुए। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले देश में कोरोना के 37,875 केस आए थे, वहीं सोमवार को सिर्फ 31,222 नए मामले दर्ज किए गए थे।

कोरोना एक्टिव मामले बढ़े

इन नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों (corona positive) की संख्या 3 करोड़ 31 लाख 39 हजार हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 4 लाख 41 हजार 749 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 3 करोड़ 23 लाख 4 हजार लोग इस महामारी को हराकर स्वस्थ्य भी हुए हैं। इन मामलों के साथ पिछले 24 घंटों में 2,358 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमितों (corona) की संख्या 3 लाख 93 हजार 614 है।

इन राज्यों में बढ़े कोरोना मामले

गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर (third wave of covid-19) के बीच केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार बढ़ते कोरोना मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में केरल में कोरोना (kerala in covid-19) के 30,196 नए मामले सामने आए हैं। ये देशभर में सामने आए मामलों के 70 फीसदी हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों (corona) की कुल संख्या बढ़कर 42 लाख 83 हजार 494 हो गई है।

यह भी पढ़ें: एक दिन बाद भारत में फिर बढ़े कोरोना मामले, 24 घंटे में करीब 38 हजार नए केस

वहीं राज्य में बीते दिन 181 मरीजों की मौत हो गई, जिसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 22,001 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 सितंबर तक देशभर में 71 करोड़ 65 लाख 97 हजार कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 86.91 लाख टीके लगाए गए।