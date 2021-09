लगातार 5वें दिन भारत में कम हुए कोरोना मामले, मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा

नई दिल्ली। इन दिनों भारत में कोरोना (covid-19) से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल, बीते 5 दिनों से देश में कोरोना (corona in india) के नए मामलों में लगातार कमीं दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 25,404 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं 339 कोरोना संक्रमितों (covid positive) की मौत हो गई। जबकि एक दिन पहले कोरोना के 27, 254 नए मामले सामने आए थे। वहीं 219 मरीजों की मौत (covid-19 death) हो गई थी।

कोरोना एक्विट मामलों की संख्या 3 लाख के पार

इस अवधि में 37,127 लोग कोरोना (covid-19) से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों (covid positive) की संख्या में 12,062 की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्विट मामलों (covid active case) की संख्या 3 लाख 62 हजार 207 है।

कोरोना को हराकर स्वस्थ्य हुए इतने लोग

इन नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 3 करोड़ 32 लाख 89 हजार हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 4 लाख 43 हजार 213 लोगों की मौत (covid-19 death) हो चुकी है। गनीमत यह है कि 3 करोड़ 24 लाख 84 हजार लोग इस महामारी को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ्य हो गए हैं।

बता दें कि देश में बीते 5 दिनों से कोरोना मामलों (covid-19) में कमी देखने को मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में सोमवार को देश में कोरोना के 27, 254 नए मामले सामने आए थे। वहीं रविवार को 28,591 मामले, शनिवार को 33,376 और शुक्रवार को 34,973 नए मामले दर्ज किए गए थे।

केरल में 2 लाख से अधिक एक्टिव केस

तीसरी लहर की खबरों (third wave of covid-19) के बीच कोरोना के कम होते मामलों के बावजूद केरल (corona in kerala) और महाराष्ट्र (corona in maharashtra) में बढ़ते मामले विशेषज्ञों को परेशान कर रहे हैं। बीते दिन केरल में कोविड के 15,058 नए मामले आए हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43 लाख 90 हजार 489 हो गई। वहीं केरल में कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख के पार हैं।

75 करोड़ के पार टीकाकरण

अगर देश में कोरोना टीकाकरण (corona vaccination) अभियान की बात करें तो 13 सितंबर तक देशभर में 75 करोड़ 22 लाख 38 हजार कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 53.38 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, अबतक 54.45 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।