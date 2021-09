भारत में 80 दिन से कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 50 हजार से कम, 24 घंटे में 27 हजार नए मामले

नई दिल्ली। भारत में कोरोना मामलों (COVID-19) में उतार-चढाव लगातार जारी है। बीते 5 दिनों तक मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर नए मामलों (corona new case) में इजाफा दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में कोरोना के 27,176 नए मामले सामने आए। वहीं 284 अन्य मरीजों (covid-19 death) की मौत हो गई। इसके साथ ही 38,012 मरीज कोरोना महामारी को हराकर पूरी तरह स्वस्थ्य हो गए। अच्छी खबर यह है कि भारत में लगातार 80 दिन से कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 50 हजार से कम है।

एक्टिव मामलों में आई कमी

बीते दिन सामने आए नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों (corona positive) की संख्या कुल 3 करोड़ 33 लाख 16 हजार हो गई है। इनमें से 4 लाख 43 हजार 497 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 करोड़ 25 लाख 22 हजार लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मामलों (corona active case) की संख्या 3 लाख 51 हजार 087 है। वहीं बीते दिन कोरोना के 11,120 एक्टिव केस कम हो गए।

तीसरी लहर की चिंता बरकरार

कोरोना की तीसरी लहर (third wave of covid-19) की खबरों के बीच देश में मामले लगतार बढ़ रहे हैं। वहीं केरल (corona in kerala) में लगातार सामने आ रहे मामले चिंता की वजह बने हुए हैं। बीते दिन केरल में कोरोना के 15,876 नए (covid-19) मामले सामने आए और 129 अन्य मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 44,06,365 हो गई। वही महाराष्ट्र (corona in maharashtra) में बढ़ते मामले और बिहार के बच्चों में फैल रहा वायरल फीवर भी विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है।

देश को कोरोना महामारी (corona) से मुक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान (corona vaccination) जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 14 सितंबर तक देशभर में 75 करोड़ 89 लाख 12 हजार कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 61.15 लाख टीके लगाए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया कि अब तक 54.60 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना (covid-19) रिकवरी रेट 97.62 फीसदी है।