महाराष्ट्र के 5 जिलों में बढ़ रहा कोरोना, सीएम उद्धव बोले- ऑक्सीजन की उपलब्धता पर देंगे नियमों में ढील

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते (corona in maharashtra) सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर (third wave of covid-19) को रोकना है या आमंत्रण देना है, इसका निर्णय आपको करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों में कितनी ढील देनी है, ये ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।