COVID-19: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की घोषणा, 29 अप्रैल तक चेन्नई में टोटल लॉकडाउन

चेन्नई। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus Update ) के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने बड़ी घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी ( Edappadi K Palaniswami ) ने अगले तीन दिन तक राजधानी चेन्नई ( Chennai ) में सुबह से लेकर रात तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है।

तमिलनाडु के सीएम इडापड्डी के पलानीस्वामी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस केस देखते हुए ऐलान किया कि रविवार 26 अप्रैल से लेकर बुधवार 29 अप्रैल तक चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन ( Total Lockdown ) रहेगा। चेन्नई में सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक टोटल लॉकडाउन के आदेश का पालन करना होगा।

इससे पहले शुक्रवार को सीएम ने घोषणा की थी कि चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै में इस अवधि तक पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, सलेम और तिरुपुर में रविवार को शाम 6 बजे से लेकर बुधवार रात नौ बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा।

बता दें कि तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 66 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तमिलनाडु में अब तक कुल 1821 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जबकि अब तक 23 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल 835 एक्टिव कोरोना केस हैं। जबकि 960 मरीज रिकवर हो चुके हैं।

Tamil Nadu: Chief Minister Edappadi Palaniswami has announced a complete lockdown in Chennai from April 26 to April 29, between 6 AM & 9 PM. Visuals from Koyambedu bridge. pic.twitter.com/T2CedLujhO