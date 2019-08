जम्मू-कश्मीर पीपुल्स पार्टी नेता शेहला रशीद के खिलाफ SC में आपराधिक शिकायत, गिरफ्तारी की मांग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला रशीद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शेहला रशीद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिये आलोक ने कथित तौर पर भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में शेहला की गिरफ्तारी की मांग की है।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मी से आर्टिकल 370 ( Article 370 ) हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। ऐसे में देशभर में कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इन विरोध करने वालों में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला रशीद भी शामिल हैं।





Supreme Court lawyer Alakh Alok Srivastava files a criminal complaint against Shehla Rashid, seeking her arrest for allegedly spreading fake news against Indian Army and Government of India. pic.twitter.com/TW0SeCl3zQ