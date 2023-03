Paris Fashion Week 2023 : ब्लैक एंड ब्यूटीफुल लुक में पेरिस फैशन वीक पहुंचीं दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone rocks the black look at Paris Fashion Week : पिछले दिनों चल रहे पेरिस फैशन वीक 2023 में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी पहुंची। वे वहां लुई वितां शो में लुइस विटॉन (Louis Vuitton) की ब्रांड अंबेसडर बनकर गयीं। पठान एक्ट्रेस ने अपने क्लासी लुक की फोटो इंस्टाग्राम पर साझा की।फोटो में दीपिका को ब्लैक फॉ-लेदर स्ट्रक्चर्ड ब्लैक मिनी ब्लेजर ड्रेस पहने देखा गया। इस ब्लेजर को दीपिका ने टेक्सचर्ड ब्लैक स्टॉकिंग्स, स्लीक थाई-हाई बूट्स और स्टाइलिश ब्लैक हैंडबै के साथ पेयर किया।