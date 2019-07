विधानसभा चुनाव से पहले आप की तैयारी, 'दिल्ली में तो केजरीवाल'

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव ( delhi Assembly election 2019 ) की तारीखों की घोषणा होने में तो वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी इस चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय मूड में नजर आ रही है। आप ने इस चुनाव में अपना चेहरा पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ही बनाया है और नारा दिया है, 'दिल्ली में तो केजरीवाल'।

आप ने पार्टी मुख्यालय के बाहर 'दिल्ली में तो केजरीवाल' का बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया है। इस बोर्ड के जरिये पार्टी अपना संदेश दे रही है कि दिल्ली में केजरीवाल ही पार्टी का फेस हैं। पार्टी केजरीवाल के चेहरे पर ही फोकस करके चुनाव लड़ेगी।

Delhi CM @ArvindKejriwal, Deputy CM @msisodia along with Chief Secretary of Delhi, met NK Singh, the Chairperson of 15th Finance Commission regarding share of Delhi in Central Taxes. pic.twitter.com/rXARt8opyj