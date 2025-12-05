रेलवे दीवार के पास घात लगाकर बैठे नाबालिग ने दो भाइयों पर चाकू से बोला हमला, कारण जान रह जाएंगे हैरान

दिल्ली में नाबालिग ने दो भाइयों पर किया हमला।
Delhi Crime: नई दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, बुधवार देर रात पुलिस प्रशासन में उस समय अफरातफरी मच गई, जब प्रेम नगर इलाके में रेलवे कॉलोनी के पास दो युवकों पर चाकू से हमले की सूचना मिली। आनन-फानन पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले स्थानीय लोगाें ने गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस उस समय चौंक गई, जब सीसीटीवी में हमलावर एक नाबालिग निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि नाबालिग ने लूटपाट के इरादे से युवकों पर हमला किया था, नाबालिग ने पहले एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसका मोबाइल लूट लिया। इसके थोड़ी देर बाद ही पहुंचे दूसरे युवक को भी निशाना बनाया। दूसरा युवक नाबालिग पर भारी पड़ने लगा तो वह मौके से फरार हो गया। हमले के दौरान मचे शोर-शराबे से आसपास के लोग भी जुट गए। उन्होंने आनन-फानन दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, जिन दो युवकों पर हमला किया गया, वह आपस में भाई थे। एक का नाम विनोद और दूसरे का नाम दीपक है। नाबालिग के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोग उन दोनों को पास के अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही विनोद की मौत हो गई। दीपक का इलाज अभी चल रहा है। पुलिस ने दीपक का बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और सीसीटीवी फुटेज के साथ ही लूटे हुए फोन की लोकेशन ट्रैक की। इसी आधार पर संदिग्ध नाबालिग की पहचान की गई। देर रात पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी किया हुआ मोबाइल और हमला करने वाला चाकू भी बरामद कर लिया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक विनोद इंडियन ऑयल कंपनी में काम करता था, जबकि दीपक एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता है। बुधवार रात दोनों अपने काम से घर लौट रहे थे। इसी बीच नई दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में रेलवे कॉलोनी की दीवार की आड़ में पहले से घात लगाकर बैठे नाबालिग ने उनपर हमला कर दिया। इस दौरान नाबालिग ने दीपक का मोबाइल लूट लिया। इसके बाद उसने विनोद का फोन लूटने के चक्कर में उसपर भी हमला कर दिया। विनोद ने विरोध जताया तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करके उसे घायल कर दिया। इसी बीच दीपक फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने नाबालिग हमलावर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन नाबालिग मौके से फरार हो गया। इसके बाद दीपक ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। पुलिस फिलहाल नाबालिग से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि हमले में वह अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी था?
