5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

रेलवे दीवार के पास घात लगाकर बैठे नाबालिग ने दो भाइयों पर चाकू से बोला हमला, कारण जान रह जाएंगे हैरान

Delhi Crime: नई दिल्ली के प्रेम नगर में रेलवे कॉलोनी की दीवार के पास एक नाबालिग ने दो युवकों पर चाकू से अचानक हमला कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने उस नाबालिग को हिरासत में ले लिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 05, 2025

Delhi Crime minor attacked two brothers with knife prem nagar railway colony case

दिल्ली में नाबालिग ने दो भाइयों पर किया हमला।

Delhi Crime: नई दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, बुधवार देर रात पुलिस प्रशासन में उस समय अफरातफरी मच गई, जब प्रेम नगर इलाके में रेलवे कॉलोनी के पास दो युवकों पर चाकू से हमले की सूचना मिली। आनन-फानन पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले स्‍थानीय लोगाें ने गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस उस समय चौंक गई, जब सीसीटीवी में हमलावर एक नाबालिग निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मोबाइल लूटने के चक्कर में किया हमला

पुलिस का कहना है कि नाबालिग ने लूटपाट के इरादे से युवकों पर हमला किया था, नाबालिग ने पहले एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसका मोबाइल लूट लिया। इसके थोड़ी देर बाद ही पहुंचे दूसरे युवक को भी निशाना बनाया। दूसरा युवक नाबालिग पर भारी पड़ने लगा तो वह मौके से फरार हो गया। हमले के दौरान मचे शोर-शराबे से आसपास के लोग भी जुट गए। उन्होंने आनन-फानन दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

दो में एक भाई की मौत

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जिन दो युवकों पर हमला किया गया, वह आपस में भाई थे। एक का नाम विनोद और दूसरे का नाम दीपक है। नाबालिग के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोग उन दोनों को पास के अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही विनोद की मौत हो गई। दीपक का इलाज अभी चल रहा है। पुलिस ने दीपक का बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और सीसीटीवी फुटेज के साथ ही लूटे हुए फोन की लोकेशन ट्रैक की। इसी आधार पर संदिग्ध नाबालिग की पहचान की गई। देर रात पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी किया हुआ मोबाइल और हमला करने वाला चाकू भी बरामद कर लिया है।

काम से लौट रहे थे दोनों भाई

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक विनोद इंडियन ऑयल कंपनी में काम करता था, जबकि दीपक एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता है। बुधवार रात दोनों अपने काम से घर लौट रहे थे। इसी बीच नई दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में रेलवे कॉलोनी की दीवार की आड़ में पहले से घात लगाकर बैठे नाबालिग ने उनपर हमला कर दिया। इस दौरान नाबालिग ने दीपक का मोबाइल लूट लिया। इसके बाद उसने विनोद का फोन लूटने के चक्कर में उसपर भी हमला कर दिया। विनोद ने विरोध जताया तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करके उसे घायल कर दिया। इसी बीच दीपक फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने नाबालिग हमलावर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन नाबालिग मौके से फरार हो गया। इसके बाद दीपक ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। पुलिस फिलहाल नाबालिग से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि हमले में वह अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी था?

ये भी पढ़ें

स्टूडेंट को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाकर IIT प्रोफेसर ने किया बलात्कार, 6 साल बाद मिली कड़ी सजा
नई दिल्ली
Noida court rape case judgement on IIT professor 10 years imprisonment and Rs 20,000 fine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

murder news

Published on:

05 Dec 2025 02:06 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / रेलवे दीवार के पास घात लगाकर बैठे नाबालिग ने दो भाइयों पर चाकू से बोला हमला, कारण जान रह जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर मुझे बचाइये! पापा मेरे साथ…BJP नेता की बेटी की पुकार से पुलिस में मचा हड़कंप, मुकदमा दर्ज

gurugram bjp leader Daughter forced marriage police stops wedding
नई दिल्ली

अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! दिल्ली-एनसीआर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

Weather change again next 24 hours Delhi-NCR cold wave big prediction by imd
नई दिल्ली

Delhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे पर आज इन रूट्स से बचें, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

राष्ट्रीय

संसद में गूंजा जयपुर का गलता धाम, डूंगरी बांध

नई दिल्ली

हमारे एक मात्र हथियार को मत छीनोः खरगे

राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के स्वागत के दौरान धनखड़ का हुआ जिक्र
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.