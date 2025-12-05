रेलवे दीवार के पास घात लगाकर बैठे नाबालिग ने दो भाइयों पर चाकू से बोला हमला, कारण जान रह जाएंगे हैरान

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक विनोद इंडियन ऑयल कंपनी में काम करता था, जबकि दीपक एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता है। बुधवार रात दोनों अपने काम से घर लौट रहे थे। इसी बीच नई दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में रेलवे कॉलोनी की दीवार की आड़ में पहले से घात लगाकर बैठे नाबालिग ने उनपर हमला कर दिया। इस दौरान नाबालिग ने दीपक का मोबाइल लूट लिया। इसके बाद उसने विनोद का फोन लूटने के चक्कर में उसपर भी हमला कर दिया। विनोद ने विरोध जताया तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करके उसे घायल कर दिया। इसी बीच दीपक फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने नाबालिग हमलावर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन नाबालिग मौके से फरार हो गया। इसके बाद दीपक ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। पुलिस फिलहाल नाबालिग से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि हमले में वह अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी था?