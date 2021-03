इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, इस दिसंबर तक होंगे 10,000 चार्जिंग प्वाइंट

नई दिल्ली। स्विच दिल्ली अभियान के पांचवें सप्ताह में दिल्ली सरकार का पूरा ध्यान ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जागरुकता फैलाने पर केंद्रित रहा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने तीन बड़े कदम उठाए हैं और इनमें चार्जिग स्टेशन स्थापित करना सबसे अहम है। सरकार चाहती है कि राजधानी दिल्ली में हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित हो।

दिल्ली में ईवी चार्जिग इंफ्रा को वृहद स्तर पर फैलाने की रणनीति के तीन स्तर बनाए गए हैं। इस बारे में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिग प्वाइंट वाले 100 पब्लिक चार्जिग स्टेशन बनाने के लिए देश में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है। यह स्टेशन दिसंबर 2021 तक चालू हों जाएंगे और इनमें पहले से जारी 72 स्टेशन भी शामिल होगे। इनसे संबंधित पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है।

इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार एक ईवी चार्जिंग मोबाइल ऐप को भी डेवलप करवा रही है। इस ऐप के जरिए राजधानी के सभी चार्जिग स्टेशनों की लोकेशन और चार्जर की स्थिति को रीयल-टाइम देखा जा सकेगा।

The 5th Week of @SwitchDelhi campaign focuses on development of Charging Infrastructure. I appeal to owners of all malls, restaurants, Hotels and other commercial places in Delhi to install charging stations in their parking lots. Let's come together to make Delhi the EV capital pic.twitter.com/YgORKe2lyg